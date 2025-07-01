В Запорожье затопило новую подземную школу: на нее потратили 111 млн грн

Подземная школа в Запорожье. Фото: Facebook Вячеслав Твердохлеб

Реклама

В Запорожье затопило новую подземную школу, которую открыли в мае этого года, и на строительство которой потратили 111 миллионов гривен.

Местный журналист Вячеслав Твердохлеб 27 июня сообщил о затоплении подземной школы.

По его словам, строительство заведения длилось шесть месяцев и обошлось государству в 111 миллионов гривен. Открыли подземную школу в мае. Она стала 8-й подземной школой в Запорожье.

Реклама

Журналист напомнил, что заведение расположено на глубине 7 метров и имеет все, что нужно, для комфортного очного обучения. Укрытие было построено на базе Запорожского лицея «Логос».

«Здесь обустроено 14 учебных аудиторий, медицинский кабинет, буфет, гардероб, зоны для отдыха и инклюзивную инфраструктуру: лифт и туалетные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Обучение проходило в две смены — всего 1000 учеников очно», — рассказал журналист.

Сообщения местных СМИ

Что говорят власти

Глава Запорожской областной военной администрации Людмила Бухарина на брифинге прокомментировала инцидент, передает Zprz.city.

По ее словам, при монтаже освещения для детской площадки строители вырыли траншею для электрического кабеля. Однако из-за непогоды котлован частично затопило, и вода попала в помещение подземной школы.

Реклама

«Погодные условия ухудшились — был большой дождь, который залил траншею, и произошло затекание в помещение противорадиационного укрытия. Подрядчик признал свою вину… Очень быстро были осуществлены все необходимые работы, чтобы уладить ситуацию, зарыть траншею, убрать последствия», — говорит глава ОВА.

Она заверила, что укрытие находится в нормальном состоянии.

Ранее СМИ выяснили, что бывший глава Броварского ТЦК и его семья пользуются недвижимостью и автопарком стоимостью около миллиона долларов США.