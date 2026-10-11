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- Украина
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В Запорожье завершена спасательная операция после авиаудара РФ — точное количество погибших
В результате российского удара погибли 20 человек, среди которых четверо детей.
В результате российского авиаудара 10 октября в Запорожье погибли 20 человек, из них — четыре ребенка, еще 17 пострадали, среди которых трое детей.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По словам спасателей, поисково-спасательные работы на месте удара РФ по жилому дому завершены.
Удар КАБами по дому в Запорожье — что известно
В ночь на субботу, 10 октября, российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Поврежден многоквартирный жилой дом.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку.
«Эта ночь стала еще одним подтверждением, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше вроде бы можно, что сбрасывать бомбы на города вроде бы можно. Нужны другие сигналы», — прокомментировал президент.