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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Запорожье завершена спасательная операция после авиаудара РФ — точное количество погибших

В результате российского удара погибли 20 человек, среди которых четверо детей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте обстрела

На месте обстрела / © Associated Press

В результате российского авиаудара 10 октября в Запорожье погибли 20 человек, из них — четыре ребенка, еще 17 пострадали, среди которых трое детей.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По словам спасателей, поисково-спасательные работы на месте удара РФ по жилому дому завершены.

Удар КАБами по дому в Запорожье — что известно

В ночь на субботу, 10 октября, российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Поврежден многоквартирный жилой дом.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

«Эта ночь стала еще одним подтверждением, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше вроде бы можно, что сбрасывать бомбы на города вроде бы можно. Нужны другие сигналы», — прокомментировал президент.

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