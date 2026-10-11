На месте обстрела / © Associated Press

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В результате российского авиаудара 10 октября в Запорожье погибли 20 человек, из них — четыре ребенка, еще 17 пострадали, среди которых трое детей.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По словам спасателей, поисково-спасательные работы на месте удара РФ по жилому дому завершены.

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Удар КАБами по дому в Запорожье — что известно

В ночь на субботу, 10 октября, российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Поврежден многоквартирный жилой дом.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

«Эта ночь стала еще одним подтверждением, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше вроде бы можно, что сбрасывать бомбы на города вроде бы можно. Нужны другие сигналы», — прокомментировал президент.

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