В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы: что известно о последствиях

Последствия обстрела Запорожья

Реклама

В Запорожье завершена аварийно-спасательная работа после ночной атаки. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще 28 получили ранения, среди них трое детей.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

По данным медиков, госпитализировали восемь человек. Среди них 9-летний и 10-летний мальчики и 16-летняя девушка. Их состояние уточняется.

Реклама

Масштабные пожары и разрушения

Спасатели ликвидировали возгорание в квартирах двух жилых домов общей площадью 230 кв. м. Также сгорели пять частных домов, станция техобслуживания и кафе — общая площадь пожара составила 550 кв. м.

Последствия обстрела Запорожья

Подразделения ГСЧС спасли шесть человек, среди них одного ребенка. Психологи оказали помощь 26 жителям, в том числе троим детям.

Последствия обстрела Запорожья

На месте происшествия работали экстренные службы и коммунальные бригады. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению жизнедеятельности пораженных районов города.

Также сейчас 25 тысяч абонентов находятся без электроэнергии в результате вражеской атаки.

Реклама

«Восстановительные работы уже начаты. Работают пять аварийных бригад. Завершить специалисты обещают в течение дня», — отметил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

В Запорожьеоблэнерго также сказали, что в результате вражеской атаки повреждения получили в том числе оборудование, что повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей в одном из районов областного центра.

Напомним, ночью Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Громко было во многих областях Украины, в частности, на западе. В Киеве дважды за утро была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.