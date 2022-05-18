В Запорожье завершили строить фортификационные сооружения для обороны города

В Запорожской области власти сообщили о завершении строительства линии фортификационных сооружений для обороны города от российских оккупантов.
Речь идет о первой и второй линии фортификационных сооружений. Сооружения для обороны завершили строить 17 мая: на 83-й день полномасштабной войны.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
"Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям", – сообщили в ОВА.
Отмечается, что по всем признакам Россия готовится к ведению долговременной военной операции. В частности, оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.
Напомним, начались 84 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 18 мая.
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