В Запорожье завершили строить фортификационные сооружения для обороны города

В Запорожье завершили строить фортификационные сооружения для обороны города

В Запорожской области власти сообщили о завершении строительства линии фортификационных сооружений для обороны города от российских оккупантов.

Речь идет о первой и второй линии фортификационных сооружений. Сооружения для обороны завершили строить 17 мая: на 83-й день полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

"Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям", – сообщили в ОВА.

Отмечается, что по всем признакам Россия готовится к ведению долговременной военной операции. В частности, оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

Напомним, начались 84 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 18 мая.

Читайте также: