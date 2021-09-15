В Запорожье женщина пришла писать заявление на мужа-тирана в полицию, а тот прибежал следом и избил следователя

В Запорожье женщина пришла писать заявление на мужа-тирана в полицию, а тот прибежал следом и избил следователя

Женщина пришла писать заявление в полицию на мужа-агрессора, а то в дополнение устроил там драку.

В Запорожье домашний агрессор размахивал кулаками в райотделе полиции, куда пришла писать заявление об избиении его жена. Мужчина начал дергать женщину, а когда за нее вступился один из следователей, набросился с кулаками и на него.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера, 14 сентября, в помещении районного управления полиции в Запорожье. К правоохранителям с намерением написать заявление о домашнем насилии со стороны своего 35-летнего мужа пришла 38-летняя женщина. За ней прибежал и домашний агрессор. В холле здания между супругами возник словесный конфликт. Мужчина вел себя агрессивно, громко и нецензурно выражался в адрес жены.

За женщину вступился следователь, находившийся на суточном дежурстве, и сделал гражданину замечание. Мужчина резко развернулся в сторону полицейского и ударил его в лицо.

Чтобы успокоить домашнего агрессора, правоохранители скрутили мужчину и задержали его по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит наказание в соответствии с ее санкции — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в Ивано-Франковской области 43-летний мужчина до смерти избил свою 45-летнюю сожительницу. Обидчик бил женщину руками и ногами по голове.

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