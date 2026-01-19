В Запорожье женщина выбросила с 9-го этажа дочь и прыгнула следом с 9-го этажа

Полиция

В Запорожье женщина выбросила из окна 9-го этажа свою восьмилетнюю дочь и прыгнула вслед за ней.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области в Telegram.

«Предварительно, женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 09:39 от врачей скорой помощи», — отметили в полиции.

Оба пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции для установления обстоятельств трагедии. Решается вопрос правовой квалификации события. Дополнительные детали относительно состояния пострадавших и мотивов женщины пока уточняются. Полицейские проводят все необходимые следственные действия для выяснения причин инцидента.

