В Запорожье жестоко избили подростка посреди улицы: что говорит полиция

По информации очевидцев, парня отбили военные, проходившие мимо происшествия.

В Запорожье группа молодых людей жестоко избила несовершеннолетнего прямо посреди улицы. Инцидент был зафиксирован на видео.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Полицейские приступили к расследованию после обнаружения видео в социальных сетях.

"Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеопубликацию о совершении неизвестными насильственных действий в отношении ребенка", — говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность потерпевшего, а также причастных к нападению. Впрочем, заявления от пострадавшего или его родителей пока не поступало.

"Информация о правонарушениях зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", — уточнили в полиции.

В Запорожье жестоко избили несовершеннолетнего парня

Напомним, стали известны новые детали избиения 12-летней девочки в Белой Церкви в Киевской области.

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