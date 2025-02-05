В Запорожье жестоко избили подростка посреди улицы: что говорит полиция

По информации очевидцев, парня отбили военные, проходившие мимо происшествия.
В Запорожье группа молодых людей жестоко избила несовершеннолетнего прямо посреди улицы. Инцидент был зафиксирован на видео.
Об этом сообщила полиция Запорожской области.
Полицейские приступили к расследованию после обнаружения видео в социальных сетях.
"Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеопубликацию о совершении неизвестными насильственных действий в отношении ребенка", — говорится в сообщении правоохранителей.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность потерпевшего, а также причастных к нападению. Впрочем, заявления от пострадавшего или его родителей пока не поступало.
"Информация о правонарушениях зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", — уточнили в полиции.
Напомним, стали известны новые детали избиения 12-летней девочки в Белой Церкви в Киевской области.
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