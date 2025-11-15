Взрывы раздались в Запорожье / © Getty Images

В ночь на 15 ноября в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Запорожья.

Ранее сообщалось, что во время массированного удара российской террористической армии по Киеву местная жительница Инна Высоцкая и ее 14-летний сын вынуждены были выпрыгнуть из окна второго этажа, чтобы спастись.

Мы ранее информировали, что военный эксперт Игорь Романенко объяснил, почему российские захватчики постоянно производят обстрелы столицы Украины.