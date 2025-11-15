- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожских областях ночью раздались взрывы — ОВА
Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя.
В ночь на 15 ноября в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Запорожья.
