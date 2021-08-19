В Запорожском городском совете проходят масштабные обыски: подробности

В Запорожском городском совете следственных действий не комментируют.

В Запорожском городском совете в четверг, 19 августа, происходят масштабные обыски по факту растраты имущества.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Закарпатской области Елену Лебединскую.

Известно, что следственные действия продолжаются также в районных администрациях и коммунальных предприятиях Запорожья.

"В настоящее время следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по статье 191 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ", — сообщили в Нацполиции Запорожской области.

В Запорожском городском совете следственных действий не комментируют. Также правоохранители не сообщают, сколько человек и кто именно является фигурантами уголовного производства.

Напомним, в Харьковском горсовете прошли обыски. Должностных лиц подозревают в хищении миллионов.

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