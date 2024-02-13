На Запорожском направлении украинские воины взяли в плен 11 россиян: детали

У врага ничего не вышло.

На Запорожском направлении бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отбили вражескую атаку. Они взяли в плен сразу 11 россиян.

Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Как отмечается, штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям, ведь бронетехнику накрыли и повредили артиллерией. После дезориентированной пехотинцы армии РФ укрылись в укрытии, а на зачистку серой зоны отправилась штурмовая группа 128 ОГШБр. После нескольких точных пулеметных очередей, акцентируют в бригаде, уцелевшие враги приняли единственное правильное решение – сдаться в плен.

"Среди пленных оказались несколько бывших заключенных, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга. Все – военные 71 мотострелкового полка росармии. Сейчас они дают ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными", – подытожили бойцы.

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