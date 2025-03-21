В Запорожском районе росло количество пострадавших в результате авиаудара

Авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома.

Шесть пострадавших, среди которых 4-летний мальчик – таковы последствия вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома, а также сооружения на территории дачного кооператива. На местах попаданий возник пожар.

Пострадавшие получили всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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