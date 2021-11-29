В запорожском супермаркете среди замороженных блинов сняли упитанную мышь

Госпродслужба обещает масштабные проверки.

Мышу, что бегает в холодильнике с полуфабрикатами, словно у себя дома, запечатлели покупатели запорожского супермаркета.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Грызуна заметили в рефрижераторе с блинами и пельменями. Все продукты были без упаковки, и мыши это очевидно нравилось. Не понравилось другое: слишком низкая температура. Животное совершило сразу несколько отчаянных рейдов в попытке выбраться из ловушки. Но освободили ли ее наконец - неизвестно.

В то же время, в Сети видео уже стало вирусным. Подписчики соревнуются в остроумии комментариев. «Продукция так свежа, аж бегает», – отмечают в одном из сообщений.

Не очень весело работникам супермаркета, где все произошло – ситуацией заинтересовалась Госпродпотребслужба. Сейчас здесь устанавливают место, где произошел инцидент, обещают масштабные проверки.

Новости Запорожья: покупатели заметили мышь в холодильнике супермаркета

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