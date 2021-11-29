В запорожском супермаркете среди замороженных блинов сняли упитанную мышь

Госпродслужба обещает масштабные проверки.
Мышу, что бегает в холодильнике с полуфабрикатами, словно у себя дома, запечатлели покупатели запорожского супермаркета.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Грызуна заметили в рефрижераторе с блинами и пельменями. Все продукты были без упаковки, и мыши это очевидно нравилось. Не понравилось другое: слишком низкая температура. Животное совершило сразу несколько отчаянных рейдов в попытке выбраться из ловушки. Но освободили ли ее наконец - неизвестно.
В то же время, в Сети видео уже стало вирусным. Подписчики соревнуются в остроумии комментариев. «Продукция так свежа, аж бегает», – отмечают в одном из сообщений.
Не очень весело работникам супермаркета, где все произошло – ситуацией заинтересовалась Госпродпотребслужба. Сейчас здесь устанавливают место, где произошел инцидент, обещают масштабные проверки.
Читайте также:
В Херсоне 20-метровый фонтан из нечистот залил пять частных домов
В Николаевской ОГА рассказали о компенсациях и жилье для пострадавших от взрыва в Новой Одессе