В Запорожской и Херсонской областях мобилизуют мужчин, получивших российские паспорта

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, которую президент Владимир Путин объявил в своем обращении.

Забирать в армию начали мужчин и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, вручают повестки на захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 24 сентября.

Оккупационные власти мобилизуют мужчины призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации.

На временно оккупированной территории захватчики проводят псевдореферендумы. Из-за низкого процента посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий", в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадают военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт. Планируют собрать 300 тыс. человек.

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