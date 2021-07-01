В Запорожской области 14-летний подросток погиб на аттракционе

Парень получил травмы несовместимые с жизнью.

В Мелитопольском районе Запорожской области в поселке Приазовское произошел несчастный случай. На детском аттракционе смертельно травмировался 14-летний подросток.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Происшествие произошло в поселке Приазовское на детской площадке. В отделение полиции обратились медики скорой, которые сообщили о смерти 14-летнего местного жителя. По предварительным данным, из-за собственной неосторожности парень упал с качели. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией" несчастный случай ") Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", — сообщили в Мелитопольском райуправлении полиции.

Напомним, что в Скадовске просто во время движения аттракциона-маятника открылось крепление безопасности и подняло забор — об него начали биться кресла, в которых сидели люди.

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