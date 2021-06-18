В Запорожской области 8-летний мальчик почти неделю жил на улице

Двое взрослых, которые с ним были рядом, не смогли предоставить документы ребенка.

В Мелитополе Запорожской области обнаружили 8-летнего мальчика, который жил на улице. Ребенка забрали в больницу.

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Об этом сообщает служба по делам детей Мелитопольского городского совета.

О том, что мальчик живет на улице в службу по делам детей сообщили анонимно. Работники службы выехали на место и обнаружили ребенка 8 лет, который находился на территории города в сопровождении двоих взрослых людей, по их словам, родителей ребенка, которые уже около недели жили под открытым небом. Документов, подтверждающих личность малолетнего ребенка они предоставить не смогли.

Ребенка доставили в лечебное учреждение для медицинского осмотра и необходимого лечения.

Напомним, что в Одессе будут судить супругов, небрежно относилось к детям. В результате их 8-месячная дочь умерла от бронхопневмонии, а 2-летний сын начал отставать в развитии.

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