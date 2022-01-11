В Запорожской области автомобиль на скорости влетел в дерево: легковушку разорвало на части, погибли два человека (фото)

В Запорожской области автомобиль на скорости влетел в дерево: легковушку разорвало на части, погибли два человека (фото)

Тела погибших пришлось вырезать с помощью специальных инструментов.

В Мелитополе Запорожской области ночью 11 января произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля на большой скорости влетел в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Происшествие случилось на проспекте Богдана Хмельницкого. Там водитель автомобиля Chevrolet Cruze, потерявший управление, вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате чего на месте скончались 36-летний водитель и 31-летняя пассажир. Удар был такой силы, что автомобиль буквально превратился в груду металла. Тела погибших пришлось вырезать с помощью специальных инструментов.

"Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из изуродованного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что в Харькове на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора произошел пожар.

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