В Запорожской области автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали свадьбу: водитель пытался скрыться

В Запорожской области автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали свадьбу: водитель пытался скрыться

Водителя задержали свидетели ДТП.

В г. Мелитополь Запорожской области в субботу, 18 сентября, автомобиль ВАЗ выехал на тротуар, где сбил трех человек.

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Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Известно, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар, где сбил трех человек — 35-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 53 и 61. Пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали. По данным местных СМИ, пострадавшие — это гости свадьбы, которые стояли на тротуаре возле ресторана.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали свидетели аварии. На момент ДТП он был трезв. В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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