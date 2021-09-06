В Запорожской области девятые сутки разыскивают школьника, который ушел из дома: его приметы и фото

В Запорожской области девятые сутки разыскивают школьника, который ушел из дома: его приметы и фото

Поисками мальчика занимаются полицейские, нацгвардейцы и все неравнодушные.

В Запорожской области правоохранители совместно с военными и волонтерами разыскивают 11-летнего Максима Самофалова. Школьник 29 августа вышел из дома и пропал без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Так, правоохранители разыскивают ученика 5 класса школы-интерната села Терпение Мелитопольского района. Его приметы: на вид до 11 лет, рост около 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза — зеленые. Был одет в черную футболку и шорты.

По данным правоохранителей, ребенок может находиться в Запорожье или Мелитополе.

"Полиция обращается к гражданам с просьбой: если вы узнали парня, изображенного на фотографии, знаете место его нахождения, видели на улицах города, срочно сообщите об этом по телефонам: (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098580 51 56 (дежурная часть), 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 (ювенальные полицейские) или 102", — подчеркни в Нацполиции области.

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