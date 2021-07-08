В Запорожской области дикие кабаны "штурмовали" стратегическое предприятие (видео)

Дикие поросята прорывались в одно из помещений.
В Энергодаре Запорожской области на территорию стратегического предприятия Запорожская АЭС пробрались дикие кабаны. Они пытались через стекло прорваться в одно из помещений станции.
Об этом сообщают в телеграмм-канале ХЗП. Кадры сняли работники атомной электростанции.
На видео видно, как несколько диких поросят буквально штурмом берут здание, прорываясь через стеклянную стену. Они несколько раз безрезультатно тыкаются носом в стекло. Взрослых кабанов с ними рядом нет, что может свидетельствовать о том, что поросята просто потерялись.
"Банда кабанов пыталась ворваться на стратегическое предприятие!", — подписали свое видео очевидцы.
В комментариях пользователи прокомментировали увиденное:
- Повезло, что рядом мамки не было. Шансов ворваться было бы больше. Оператор так близко бы не стоял
- Как мило!
О дальнейшей судьбе поросят не сообщается.
Напомним, что в Израиле мэрии двух городов поспорили из-за диких кабанов, которые донимают местным жителям.