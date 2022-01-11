В Запорожской области днепрянин-морж искупался на Азовском море

Во время купания температура воздуха была плюс один, а воды – плюс пять.
Открыл купальный сезон в Азовском море. Днепрянин специально в январе приехал в курортную Кирилловку, чтобы погрузиться в зимние волны.
Об этом говорится в эфире ТСН.Ранок 11 января.
Во время купания температура воздуха была плюс один, а воды – плюс пять. Ко всему еще и ветрено. Однако моржа с четырехлетним опытом это не остановило.
Он рассказал, нырнуть в Азовское море именно зимой, было его давней мечтой. Заодно нашел и несколько преимуществ. Шутит, не встретил ни одной медузы, да и пляж от отдыхающих совсем свободен.
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