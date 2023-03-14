В Запорожской области двое мальчиков получили минно-взрывные травмы: медики рассказали о состоянии детей

Один ребенок до сих пор находится в больнице.

В одном из частных домов села Новоивановка Запорожской области двое мальчиков получили минно- взрывные травмы, когда играли со взрывоопасным предметом. По предварительным выводам, они нашли рукоятку от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

Об этом "Общественному" рассказал директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко.

Один из пострадавших 10-летний школьник будет продолжать лечение еще неделю, пока ему не снимут швы. Его трехлетнего брата, также имеющего минно-взрывную травму, 13 марта выписали из больницы.

"Состояние [детей — ред.] было средней тяжести. У младшего, трехлетнего мальчика были поверхностные ранения кожи и подкожной клетчатки. У старшего мальчика — проникающие через кожу и в мягкие ткани было три обломка. Их после химической обработки удалили".

Напомним, в Николаевской области мужчина принес во двор дома неразорванный кассетный снаряд. Он сдетонировал, и в результате взрыва пострадал девятилетний мальчик.

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