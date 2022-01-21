В Запорожской области фура сбила женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта

От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

В Запорожской области на автобусной остановке села Значковое произошел трагический случай. Прицеп фуры занесло во время движения и она сбила насмерть стоящую там женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Так, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом ехал на автодороге "Запорожье-Донецк". Тягач фуры, который был пуст, занесло на скользкой дороге, поэтому водитель не справился с управлением и выехал на обочину передней частью кузова и сбил стоящую рядом с остановкой женщину.

От полученных травм 48-летняя жительница села Задорожное Запорожского района скончалась на месте.

Установлено, что за рулем фуры находился 32-летний мужчина – житель Донецкой области. Он был трезв. В авто кроме него никого не было, а прицеп был пуст.

"По факту ДТП следователям открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Правоохранители ищут свидетелей смертельного ДТП.

Напомним, что против 16-летнего парня, который в Луцке на пешеходном переходе влетел в толпу людей и сбил 6 человек, предположительно откроют еще несколько дел и объявят новое подозрение.

Читайте также: