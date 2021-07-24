В Запорожской области горел дачный дом: погибло два человека (фото)

Причины пожара устанавливают следователи.

В г. Бердянске Запорожской области в ночь на 24 июля, горел дачный дом. Во время ликвидации возгорания в одной из комнат нашли мертвыми двух человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожской области.

Пожар произошел в 3:43 на территории садового общества "Мрия". Во время ликвидации возгорания в одном из домов нашли тела двух людей. Их личности устанавливаются. Пожар удалось ликвидировать в 04:25.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

ГСЧС в Запорожской области

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