В Запорожской области группа из 40 воров систематически воровала уголь и минудобрения из поездов

В Запорожской области группа из 40 воров систематически воровала уголь и минудобрения из поездов

За один день злоумышленники могли украсть от 5 до 30 тонн груза.

Полиция разоблачила преступную организацию, которая обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, группа из около 40 человек специализировалась на кражах из товарняков минудобрений и угля. Полицейские выяснили, что преступную организацию создал 34-летний житель Запорожской области, в нее входили три преступные группы. Злоумышленники похищали продукцию, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда. За один день они могли украсть от 5 до 30 тонн груза.

В дальнейшем похищенную продукцию сбывали среди населения смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на реализации угля.

Средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым "смотрящим". Установлено и задокументировано около 30 фактов преступной деятельности.

Полицейские провели 58 санкционированных обысков, в которые были вовлечены около 200 полицейских. В результате изъяты вещественные доказательства, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности: мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 255 (Создание преступной организации), и ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку