В Запорожской области из пяти населенных пунктов эвакуированы все дети: подробности

Из пяти населенных пунктов Запорожской области, расположенных вблизи зоны боевых действий, эвакуировали всех детей.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал заместитель председателя Запорожской областной военной администрации Евгений Мироненко.

По его словам, речь идет о городе Гуляйполе, селах Преображенка и Новопавловка в Пологовском районе, а также о Степногорске Васильевского района. Кроме того, всех детей также вывезли из села Егоровка Пологовского района. По данным местных властей, из этих населенных пунктов вывезли 59 детей.

"Там мы полностью отработали и всех детей мы эвакуировали с семьями. По Степногорску тоже очень четко все отработано. В настоящее время никакой семьи с детьми там нет. И вообще там по гражданскому населению тоже такая вот ситуация у нас", — – сказал Мироненко.

По данным чиновника, по состоянию на 22 сентября из Степногорска в Запорожье выехали 82 человека, 39 из которых — дети. Сейчас в поселке нет ни одного жителя. Тем временем из сел Преображенка, Егоровка, Гуляйполя и Новопавловка вывезли 47 человек, из них 20 – это дети.

Следует отметить, что принудительную эвакуацию детей из Преображенки, Егоровки, Гуляйполя, Новопавловки и Степногорска объявили 29 августа. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщали, что из-за сложной ситуации безопасности оттуда планируют принудительно вывезти 54 ребенка.

Как сообщалось, в ОВА призвали эвакуироваться жителей левобережья Херсонщины пока ВСУ "прилагают сверхчеловеческие усилия" по освобождению территорий. Это касается общин, расположенных на линии огня.

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