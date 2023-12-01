В Запорожской области изменили продолжительность комендантского часа: детали

Изменения начнутся уже сегодня, 1 декабря.

В Запорожской области от 1 декабря меняют продолжительность комендантского часа. Она будет отличаться в разных частях региона.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"На Совете обороны Запорожской области было принято решение об изменении продолжительности комендантского часа на подконтрольной территории", — говорится в сообщении.

Комендантский час в области:

на территории Запорожского района ограничения действуют с 23:00 до 5:00;

на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов с 21:00 до 5:00.

Заметим, что ранее в Запорожской области комендантский час длился с 21:00 до 05:00.

Напомним, в Украине будут штрафовать за нарушение комендантского часа. Парламентарии уже внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект. К слову, наказание за нарушение комендантского часа планировалось ввести еще в декабре 2022 года, но документ так и не был принят.

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