В Запорожской области местных просят уже запасаться дровами: "Зима будет самой сложной"

Из-за российского вторжения отопительный сезон 2022-2023 гг. в Запорожской области будет очень сложным. Именно поэтому власти области просят местных уже сейчас запасаться дровами и топливными брикетами.

Кроме того, по словам главы Запорожской ОВ Александра Старуха, в области должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива.

Об этом Старух написал в своем Телеграмме.

"Из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной. Уже сегодня нужно думать об утеплении домов, частном секторе, по возможности, запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива", — подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Старух отметил, что ситуация в зоне ведения активных боевых действий и на временно захваченных территориях крайне тяжелая. Враг перебил электросети и газопроводы. Теперь в областной администрации надеются обеспечить хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.

"Сложная ситуация сложилась в зоне ведения боевых действий. Была также определена потребность в дополнительном финансировании областных коммунальных заведений, в построении резервных электросетей. Понимаем, что сезон будет тяжелым. Мы должны перестраховаться на все случаи. Но вместе с тем мы все выдержим, преодолеем трудные времена и обязательно победим", — подчеркнул Старух.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 в Украине планируют начать после 15 октября, учитывая погодные условия. Нынешней зимой цена на газ для населения не изменится. Она составит 7420 гривен за тысячу кубометров.

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