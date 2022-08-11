В Запорожской области могут ввести комендатуру: что произошло

Кабинет министров принимал еще до 24 февраля постановку, которая предусматривала ведение коменданта и комендатуры на таких узловых точках. Письмо с просьбой ввести такую в Запорожье прислали главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, пишет "РБК.Украина".

По ее словам, ведомство обратилось в Залужное, ведь полноту власти во время ведения боевых действий и во время военного положения имеют военные. Верещук надеется, что приказ о комендатуре будет принят.

"В Запорожской области многие возвращающиеся люди едут снова во время обстрелов на территорию более безопасную. Это уже набрало неправильных форм, когда люди едва не устраивают туристические поездки туда-сюда на линии разграничения. Так не будет. Никаких коммерческих рейсов там не будет. Мы прекрасно понимаем, что бардак — это лишь то, что играет на руку врагу. Мы наведем порядок и делаем это каждый день", — заявила Верещук.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны, 24 февраля, из Луганской области эвакуировались сотни тысяч человек. Впрочем, по разным причинам многие жители остались. Сейчас для жителей Луганской области есть три способа эвакуироваться из региона.

Читайте также: