В Запорожской области мужчина поджег авто и вместе с ним жену

В Запорожской области мужчина поджег авто и вместе с ним жену

Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.

В поселке Кушугум Запорожского района в гараже одного из частных домов произошел пожар. Мужчина облил бензином и поджег свой автомобиль, а вместе с ним жену. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщила волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

"Девушка, 29 лет. 52% глубоких ожогов. Мужчина облил бензином машину и поджег, она стояла рядом. Состояние крайне тяжелое, давление постоянно скачет, нуждается в лекарствах и множестве операций. Девочка, мы верим в то, что ты справишься. Мы с тобой", — написала Злата Некрасова.

Сейчас на лечение пострадавшей женщины волонтеры собирают средства.

Пожар произошел 4 ноября в поселке под Запорожьем. Пострадали женщина 29 лет и мужчина 38 лет. Женщина получила термический ожог пламенем ІІІ ст. туловища, конечностей, головы 63%. У мужчины диагностировали отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, мягких тканей лица, кистей, нижних конечностей I-II ст. 20%.

В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что в Полтавской области во время распития спиртных напитков сын избил мать и отца. Муж умер сразу, а женщину злоумышленник еще облил горючим веществом и поджег. В дальнейшем фигурант пытался инициировать свою непричастность.

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