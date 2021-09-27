В Запорожской области мужчина с инвалидностью подорвался на гранате

В Запорожской области мужчина с инвалидностью подорвался на гранате

Мужчину с травмами доставили в больницу.

В Запорожской области 70-летний пенсионер подорвался на гранате. Его с тяжелыми поаненнямы доставили в больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожской области 70-летний мужчина попал в реанимацию в результате взрыва гранаты в собственном дворе. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы с многочисленными осколочными ранениями верхних и нижней конечностей, контузией, травматическим ранением левого глаза.

Пенсионер имеет 2 группу инвалидности (сахарный диабет, отсутствует нижняя конечность),

"Предварительно установлено, что около 12:00 дня, 26 сентября, пострадавший на территории своего двора подорвал гранату "Ф-1". Никто не пострадал. С места происшествия специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг и кольцо с предохранительной чекой, взрыватель УЗГРМ ", — рассказали в полиции.

По факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках досудебного расследования.

Напомним, что киевские оперативники задержали мужчину с боеприпасом в кармане. Нарушителя заметил прохожий и позвонил в полицию.

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