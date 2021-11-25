В Запорожской области мужчина с инвалидностью покончил с собой

В Запорожской области мужчина с инвалидностью покончил с собой

Местный житель прыгнул с балкона.

В Мелитополе Запорожской области покончил с собой 65-летний мужчина. Он прыгнул с балкона на 5 этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Вчера, 24 ноября, около 20:20 в полицию поступило сообщение от диспетчера "скорой" о том, что с пятого этажа одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого в Мелитополе упал мужчина. От полученных травм погиб на месте.

Правоохранители установили, что погибший – 65-летний местный житель. Он покончил жизнь самоубийством, самостоятельно прыгнув с балкона пятого этажа дома по месту жительства.

"Полицейскими установлено, что мужчина болел, имел инвалидность и раньше уже пытался покончить жизнь самоубийством. По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство", — рассказала спикер полиции Елена Лебединская.

Продолжается досудебное расследование, которое установит все детали этого события.

Напомним, что в Херсонской области 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей. Когда одна из девушек рассказала об этом матери, мужчина пытался совершить самоубийство.

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