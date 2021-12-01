В Запорожской области мужчина застрелил собаку на глазах у ребенка: как его наказали

В Запорожской области мужчина застрелил собаку на глазах у ребенка: как его наказали

Теперь злоумышленник будет отвечать перед законом.

В Запорожской области пьяный мужчина из пневматической винтовки выстрелил в собаку. Инцидент произошел на глазах у малолетнего ребенка. После этого полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции области.

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В ходе расследования собраны доказательства того, что злоумышленник действовал преднамеренно и по хулиганским мотивам в присутствии 12-летнего ребенка, совершил прицельный выстрел собаку из пневматической винтовки.

По выводам ветеринарного эксперта, пулевое ранение в область грудной клетки повлекло повреждение внутренних органов, повлекших смерть животного.

В настоящее время следователем полиции при процессуальном согласовании с окружной прокуратурой мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, определенного в ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса, а именно в умышленном жестоком обращении с животным, которое привело к гибели животного, совершенному в присутствии малолетнего ребенка.

Подозреваемого ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в селе Полонка Луцкого района директор луцкой школы из ружья застрелил соседского пса.

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