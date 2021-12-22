В Запорожской области мужчина жестоко убил человека и "катал" его на велосипеде

В Запорожской области мужчина жестоко убил человека и "катал" его на велосипеде

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении преступления.

В Бердянске Запорожской области мужчина во время застолья жестоко убил своего приятеля, после чего погрузил его тело на велосипед и попытался спрятать.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Также читайте Покушение на убийство судьи за рассмотрение дела: жителю Прикарпатья объявили подозрение в преступлении

Происшествие случилось, когда оба мужчины распивали спиртное дома у подозреваемого, между ними произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, хозяин дома напал на него и нанес удары по голове и телу. В результате чего пострадавший скончался на месте.

Чтобы спрятать следы преступления, убийца погрузил тело погибшего на велосипед и вывез на улицу Спортивную. Там его впоследствии и нашли прохожие, которые вызвали на место правоохранителей.

Позже стражам порядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый мужчина.

"Работники отдела криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили и опросили свидетелей, а также проанализировали записи с существующих камер видеонаблюдения. В результате оперативники установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый местный мужчина 1972 года рождения", — рассказал и.о. начальника отдела криминальной полиции Бердянского районного отдела полиции Дмитрий Зиненко.

Подозреваемому сообщили о совершении преступления. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что на Днепропетровщине неизвестный ворвался в кафе и расстрелял мужчину.

Читайте также: