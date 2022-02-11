В Запорожской области на дороге столкнулись маршрутки и легковые автомобили: есть погибшие и пострадавшие

В Запорожской области на дороге столкнулись маршрутки и легковые автомобили: есть погибшие и пострадавшие

Травмы разной степени тяжести получили два человека. На месте погибла женщина.

В Запорожской области утром 11 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись легковушка и маршрутное такси. В результате чего погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на автодороге "Донецк — Запорожье". Там не разминулись маршрутка Volkswagen и легковой автомобиль "ИЖ-2126". Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не предоставил легковушке приоритет движения.

В результате ДТП пострадали два человека. 51-летнего мужчину госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой хребта и костей таза. Еще один потерпевший — 31-летний мужчина — получил помощь на месте аварии. На месте также погибла 49-летняя женщина.

"По факту ДТП начато расследование уголовного производства по ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", — рассказали в полиции области.

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