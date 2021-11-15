В Запорожской области невакцинированным студентам ограничат вход в общежития – решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

В Запорожской области невакцинированным студентам ограничат вход в общежития – решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

Студенты, чтобы попасть в общежития должны показать сертификат вакцинации.

В Запорожской области невакцинированным студентам ограничат вход в общежития.

Об этом говорится в протоколе заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 12 ноября, сообщает "Общественное".

Так, комиссия решила, что студентам, чтобы попасть в общежития образовательных учреждений, нужно будет предоставить международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в бумажной версии или в приложении "Дія".

В то же время в документе речь не идет о возможности предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку от врача, удостоверяющую противопоказания к вакцинации.

В документе указано, что срок исполнения решения комиссии от 15 ноября.

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