В Запорожской области невакцинированным студентам ограничат вход в общежития – решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

Студенты, чтобы попасть в общежития должны показать сертификат вакцинации.
В Запорожской области невакцинированным студентам ограничат вход в общежития.
Об этом говорится в протоколе заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 12 ноября, сообщает "Общественное".
Так, комиссия решила, что студентам, чтобы попасть в общежития образовательных учреждений, нужно будет предоставить международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в бумажной версии или в приложении "Дія".
В то же время в документе речь не идет о возможности предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку от врача, удостоверяющую противопоказания к вакцинации.
В документе указано, что срок исполнения решения комиссии от 15 ноября.
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