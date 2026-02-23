- Дата публикации
В Запорожской области ночью раздались взрывы — ОВА
В регионе зафиксированы вражеские беспилотники.
В Запорожской области в ночь на 23 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед этим Федоров сообщал о вражеских БпЛА в направлении Запорожья.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки российской террористической армии в Киевской области пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Один человек в Фастовском районе погиб.