Украина
33
1 мин

В Запорожской области ночью раздались взрывы — ОВА

В регионе зафиксированы вражеские беспилотники.

Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

В Запорожской области в ночь на 23 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед этим Федоров сообщал о вражеских БпЛА в направлении Запорожья.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки российской террористической армии в Киевской области пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Один человек в Фастовском районе погиб.

33
