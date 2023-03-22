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В Запорожской области объявили воздушную тревогу: угроза повторного ракетного удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1642
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожской области объявили воздушную тревогу: угроза повторного ракетного удара

Фото: ТСН.ua

Перейдите в укрытие.

В Запорожской области днем 22 марта снова объявили воздушную тревогу. "Покраснел" только один регион в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают об активности российской авиации. Есть угроза повторного ракетного удара. Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытие.

alerts.in.ua / ©
alerts.in.ua

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по жилым многоэтажкам в Запорожье. Взрывы раздались после объявления воздушной тревоги утром 22 марта. По предварительным данным, погиб один человек, 17 пострадали.

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Дата публикации
Просмотры
1642
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