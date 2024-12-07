В Запорожской области объявлен траур по жертвам российского удара

Погибли десять человек.

В субботу, 7 декабря, в Запорожской области объявлен День траура по погибшим от российского обстрела, который произошел накануне.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Запорожье потеряло 10 своих жителей. Цинический удар страны-террориста унес их жизни. Невыразимая боль. Самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых", — говорится в сообщении.

Атака на Запорожье

Накануне российская террористическая армия нанесла удар по Запорожью, попав в СТО. На станции техобслуживания загорелись автомобили. В результате авиаудара погибли 10 человек, восемь из них находились в автомобилях.

Оккупанты атаковали улицу в спальном районе Запорожья, где всегда много людей, особенно вечером, поскольку они возвращаются с работы. Число пострадавших возросло до 24. Среди пострадавших есть дети.

ТСН с места прилета в Запорожье! Здесь люди сгорели живыми!

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