В Запорожской области объявлена принудительная эвакуация: подробности

В полиции призвали всех граждан эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов в более безопасные места

Из-за усиления обстрелов на Ореховском направлении принято решение о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка Пологовского района. Оно находится прямо на линии боевого столкновения.

Об этом сообщил начальник отдела региональной полиции Александр Кривенко.

Как отметил начальник отдела, В результате усиления обстрелов местные жители подвергаются опасности, поэтому принято решение об их принудительной эвакуации.

Полицейские эвакуировали 22 человека, еще семеро уехали самостоятельно. Однако в селе остаются еще 16 человек.

"В целом на сегодняшний день на территориях, где ведутся активные боевые действия, находятся 8884 человека", — говорится в сообщении.

Кривенко добавил, что есть населенные пункты, из которых дети подлежали принудительной эвакуации. Это Гуляйполе, Степногорск, Новопавловка, Преображенка и Егоровка. В общей сложности оттуда эвакуировали 54 ребенка вместе с их родителями.

"Полиция призывает всех граждан эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов в более безопасные места. Люди, которые изъявили желание уехать, могут обратиться к правоохранителям за номером 102", – поддвигали в полиции.

Напомним, у российской армии нет возможности для того, чтобы захватить город Запорожье. Впрочем, оккупанты имеют амбициозные планы и стремятся взять под контроль всю территорию Запорожской и Херсонской областей.

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