Украина
80
В Запорожской области объявлена воздушная тревога: угроза ударных дронов

Ночью 15 сентября по всей территории Запорожской области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают срочно направляться к укрытиям.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © Associated Press

В Запорожской области вечером раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных властей, существует угроза применения российских ударных беспилотников.

  • Берегите себя и срочно проследуйте в безопасные места.

  • Работает наше ПВО.

  • До отбоя оставайтесь в укрытиях.

Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах до ее отмены.

Напомним, что ранее россияне ударили трижды по Запорожскому району .

В ночь на 15 сентября российская армия нанесла три удара по территории Запорожского района. Пожары, возникшие в результате атаки, удалось потушить.

