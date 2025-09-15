- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожской области объявлена воздушная тревога: угроза ударных дронов
Ночью 15 сентября по всей территории Запорожской области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают срочно направляться к укрытиям.
В Запорожской области вечером раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных властей, существует угроза применения российских ударных беспилотников.
Берегите себя и срочно проследуйте в безопасные места.
Работает наше ПВО.
До отбоя оставайтесь в укрытиях.
Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах до ее отмены.
Напомним, что ранее россияне ударили трижды по Запорожскому району .
В ночь на 15 сентября российская армия нанесла три удара по территории Запорожского района. Пожары, возникшие в результате атаки, удалось потушить.