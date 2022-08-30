В Запорожской области обыскивают горсовет и обладминистрацию из-за хищения гумпомощи чиновниками

В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
СБУ и НАБУ расследуют возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи должностными лицами в Запорожской области.
Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины.
Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляют ряд обысков в Запорожье.
Эти следственно-оперативные действия происходят по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.
Среди прочего, речь идет об обысках в:
- горсовете;
- областной военной обладминистрации;
- складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.
Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:
- вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;
- незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
- большое количество наличных денег.
Следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет обнародована впоследствии.
Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.
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