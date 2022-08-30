В Запорожской области обыскивают горсовет и обладминистрацию из-за хищения гумпомощи чиновниками

В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

СБУ и НАБУ расследуют возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи должностными лицами в Запорожской области.

Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины.

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляют ряд обысков в Запорожье.

Эти следственно-оперативные действия происходят по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Среди прочего, речь идет об обысках в:

горсовете;

областной военной обладминистрации;

складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:

вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;

незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;

большое количество наличных денег.

Следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет обнародована впоследствии.

Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

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