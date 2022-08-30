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В Запорожской области обыскивают горсовет и обладминистрацию из-за хищения гумпомощи чиновниками

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В Запорожской области обыскивают горсовет и обладминистрацию из-за хищения гумпомощи чиновниками

Фото: Официальный канал Службы безопасности Украины

В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

СБУ и НАБУ расследуют возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи должностными лицами в Запорожской области.

Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины.

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляют ряд обысков в Запорожье.

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Эти следственно-оперативные действия происходят по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.

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Среди прочего, речь идет об обысках в:

  • горсовете;
  • областной военной обладминистрации;
  • складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:

  • вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;
  • незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
  • большое количество наличных денег.

Следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет обнародована впоследствии.

Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

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Дата публикации
Просмотры
262
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