В Запорожской области оккупанты активизировали тактическую авиацию

Российские захватчики ночью 9 августа активизировали в Запорожской области свою тактическую авиацию, поэтому существует угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области"

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска 105 раз обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области, убив человека и еще одного ранив.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска 68 раз обстреляли Херсонскую область, попав по жилым кварталам и убив человека.

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