В Запорожской области оккупанты активизировали тактическую авиацию

Враг может совершить пуски авиационных бомб.
Российские захватчики ночью 9 августа активизировали в Запорожской области свою тактическую авиацию, поэтому существует угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области"
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска 105 раз обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области, убив человека и еще одного ранив.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска 68 раз обстреляли Херсонскую область, попав по жилым кварталам и убив человека.
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