В Запорожской области оккупанты ищут корректировщиков и диверсантов: детали

В частности, россияне проверяют документы у людей.

Российские оккупанты закрыли на въезд и выезд временно захваченный поселок Пришиб Запорожской области, а в Мелитополе — устроили облаву.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

В поселке у людей проверяют документы. Федоров говорит, что, по информации местных, в поселок завезли росгвардейцев, ищущих корректировщиков.

"Россияне с утра устроили облавы, установили блок-посты, проверяют документы и телефоны у всех водителей и пешеходов, проводят домовые обыски", — отметил мэр.

Тем временем в оккупированном Мелитополе россияне днем и ночью ищут "диверсантов". В городе оккупанты перекрыли улицу Казарцева на микрорайоне: устроили облаву.

"Призываю жителей быть осторожными и держаться подальше от врага: под "горячую руку" оккупантов может попасть каждый", — отмечает Федоров.

Напомним, с утра 13 июля в Мариуполе прогремели взрывы: есть "прилет" в казарму кадыровцев. Ранее раненых кадыровцев вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии.

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