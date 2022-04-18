В Запорожской области оккупанты из "Градов" обстреляли 12 сел

В Запорожской области оккупанты из "Градов" обстреляли 12 сел

Российские войска применили танки, грады, бронетранспортеры, пехоту.

В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты обстреливают населенные пункты области из РСЗО.

Об этом сообщают в Территориальной обороне ВСУ.

Сообщаются, что батальоны Запорожской отдельной бригады территориальной обороны ведут бои по всей длине линии фронта.

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"Врагом были обстреляны поселки Старомайорское, Макаровка, Сторожево, Нескучное, Времовка, Приютное, Вишневое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное. Рашистские войска применили танки, грады, бронетранспортеры, пехоты. Наши отважные места. операции при поддержке авиации, систем залпового огня, артиллерии, минометов, бронетранспортеров уничтожили личный состав и технику врага", — сообщают в терробороне.

Напомним, что в купанты обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате попал спорткомплекс "Олимп", который недавно отстроили в рамках президентской программы "Велике будівництво".