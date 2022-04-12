В Запорожской области оккупанты обстреляли село фосфорными бомбами

Благодаря дождливой погоде, пожара не произошло, раненых и погибших нет.

В ночь на 12 апреля в Запорожской области оккупанты обстреляли фосфорными бомбами село Новояковлевку Камышеваской территориальной общины.

Об этом сообщили на сайте общины в Сети.

"Российские кафиры продолжают совершать военные преступления, обстреливая жилые дома в мирных населенных пунктах, в том числе запрещенными боеприпасами. Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет. Есть поврежденные дома", — говорится в сообщении.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 г.) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Напомним, что в ночь на 12 апреля российские оккупанты ракетами ударили по Днепропетровщине. Атаки с воздуха нанесли по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей.