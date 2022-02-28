В Запорожской области оккупанты расстреляли авто с гражданскими: есть погибшие

В Запорожской области оккупанты расстреляли авто с гражданскими: есть погибшие

Машина двигалась из Бердянска в направлении села Каменное. Два человека погибли на месте.

Вчера, 27 февраля, в 19:00 в Запорожской области российские военные расстреляли автомобиль ВАЗ.

Об этом рассказал спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

В машине находились 4 человека — женщина и 3 человека. Они двигались из Бердянска в направлении села Каменное. Два человека погибли на месте. Супругам удалось спастись.

Напомним, что на Буковине обстреляли автомобиль скорой с медиками. Также сообщалось, что кафиры расстреляли аптеку и автомобили в Горенке на Киевщине.