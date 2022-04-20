В Запорожской области оккупанты захватили агропредприятие и обчистили дом культуры и школу

В Запорожской области оккупанты захватили агропредприятие и обчистили дом культуры и школу

Не имея возможности победить украинских воинов на поле боя, российские террористически оккупационные войска пытаются давить на мирное население Запорожской области и найти коллаборантов, которые соглашаются сотрудничать с врагом.

Оккупанты захватили несколько предприятий на территории области. В частности, агропредприятие "Агрокоин".

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"Компания "Агрокоин", а именно тепличный комбинат Энергодара, захвачена оккупантами при поддержке коллаборантов. Руководство не имеет контроля над отважкой продукции, а все вырученные средства оккупанты используют в своих целях", — сообщают в Штабе.

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Также оккупанты продолжают мародерить в захваченных населенных пунктах, отбирая у местных жителей автомобили и телефоны.

"В с. Орлянское Васильевского района оккупанты заняли дом культуры и школу, которую ограбили. Кроме этого, стало известно, что они ворвались в Смирновский дом культуры Пологовского района и похитили оттуда 4 компьютера 12 мониторов, 8 МФУ, 2 ноутбука и систему видеонаблюдения ", – сообщили в Штабе обороны.

Напомним, что в Запорожской области защитники провели удачную вылазку и изрядно проредили ряды оккупантов.