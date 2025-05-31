В Запорожской области от удара КАБов погибла 9-летняя девочка

Последствия атаки врага / © t.me/ivan_fedorov_zp

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В результате обстрела КАБами в ночь на 31 мая в Запорожской области погибла 9-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он сообщил, что Россия нанесла удар КАБам по прифронтовой деревне Пологовского района.

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«Россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом был разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной», — говорится в сообщении.

Также в результате удара ранения получил 16-летний парень.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 31 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что в результате ракетной атаки по территории Недригайловской общины Сумской области зафиксировано разрушение в жилом секторе и по меньшей мере один пострадавший человек .

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