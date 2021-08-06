В Запорожской области пешеход, которого сбила машина, забрал с собой в больницу водителя-обидчика: что случилось

Водитель сбил 34-летнего пешехода, а тот ему отомстил, забрызгав из баллончика.
В Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший получил травму ноги, но успел забрызгать с газового баллончика водителя.
Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Мелитополе на перекрестке улиц Шмидта и Алексеева автомобиль сбил 34-летнего пешехода. Пострадавший решил отомстить водителю-обидчику, и когда тот вышел из авто, забрызгал его из газового баллончика.
"На месте происшествия работала 1 фельдшерская бригада. Мужчина 34 лет, пешеход, получил скальпированную рану левой голени. Мужчина 44 лет, водитель авто, получил химический ожог глаз", — сообщили в центре.
В результате инцидента обоих участников конфликта доставили в больницу.
Напомним, что в Ровенской области водитель маршрутки забрал у женщины мобильный телефон, потому что она с мужем стояли на остановке, однако сели не в его автобус.