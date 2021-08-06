В Запорожской области пешеход, которого сбила машина, забрал с собой в больницу водителя-обидчика: что случилось

В Запорожской области пешеход, которого сбила машина, забрал с собой в больницу водителя-обидчика: что случилось

Водитель сбил 34-летнего пешехода, а тот ему отомстил, забрызгав из баллончика.

В Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший получил травму ноги, но успел забрызгать с газового баллончика водителя.

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Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Мелитополе на перекрестке улиц Шмидта и Алексеева автомобиль сбил 34-летнего пешехода. Пострадавший решил отомстить водителю-обидчику, и когда тот вышел из авто, забрызгал его из газового баллончика.

"На месте происшествия работала 1 фельдшерская бригада. Мужчина 34 лет, пешеход, получил скальпированную рану левой голени. Мужчина 44 лет, водитель авто, получил химический ожог глаз", — сообщили в центре.

В результате инцидента обоих участников конфликта доставили в больницу.

Напомним, что в Ровенской области водитель маршрутки забрал у женщины мобильный телефон, потому что она с мужем стояли на остановке, однако сели не в его автобус.

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