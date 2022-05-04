В Запорожской области после встречи с ВСУ оккупанты накивали пятками, оставив раненых и погибших

В Запорожской области после встречи с ВСУ оккупанты накивали пятками, оставив раненых и погибших

В Запорожской области оккупанты были двинулись на позиции ВСУ, но получили "на орехи" и вынуждены были убежать.

При чем невредимые российские воины так спешили покинуть поле боя, что "забыли" раненных и убитых.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"1 мая во время боевых действий в Запорожской области были атакованы подразделения БТГр 71 мотострелкового полка (в/ч 16544, станица Калиновская, Чеченская республика) из состава 42 мотострелковой дивизии. В результате неудачной попытки наступления указанного подразделения на позиции ВСУ погибло 5 военнослужащих, 9 получили ранения. При этом выжившие военнослужащие сбежали с поля боя, бросив всех раненных и тела погибших", — сообщил журналист.

Напомним, что с марта этого года на контрольно-постовых пунктах Южного и Северокавказского федеральных округов РФ регулярно задерживают военнослужащих, нелегально провозящих оружие и боеприпасы из Украины. В основном это солдаты 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ), которые планировали использовать оружие в личных целях или продать.

Читайте также: